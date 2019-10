"Si è unita a noi senatrice Pd Parente" Renzi a Conte: "Non siamo contro il governo, ma contro aumento tasse" "Molti cittadini, in tutta Italia, si stanno avvicinando a noi. C'è un entusiasmo persino sorprendente. E la Leopolda lo dimostrerà una volta di più" dice il fondatore di Italia Viva

Italia viva è "contro le tasse" e non contro il governo. Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha criticato in tre interviste sui quotidiani avvertendo che se si continua con le polemiche il governo potrebbe non "andare avanti".Dice Renzi: "Italia Viva studia le carte, lancia proposte, trova coperture. Propone idee insomma. Questa è la prima novità da quando c'è Italia Viva: si discute di tasse e asili nido, non di mojito e alleanze. Noi non siamo contro il Governo, anzi: ma noi siamo contro l'aumento delle tasse. E lo abbiamo spiegato bene. Molti cittadini, in tutta Italia, si stanno avvicinando a noi. C'è un entusiasmo persino sorprendente. E la Leopolda lo dimostrerà una volta di più"."Cresciamo - aggiunge l'ex premier - anche in Parlamento: da oggi si è unita a noi una delle senatrici più brave e competenti. Annamaria Parente ci ha aiutato molto sul Dopo di Noi, sul sociale, sul JobsAct, sul ruolo delle donne nella società. Da oggi ha aderito al gruppo Italia Viva e arricchisce la Casa comune con la sua intelligenza e la sua preparazione. Benvenuta a lei e ai tanti che ci stanno dando una mano su tutti i territori".