Emergenza coronavirus Renzi: "L'Italia deve riaprire". E viene travolto dalle critiche. Lopalco: "No false speranze" Le parole pronunciate dal Leader di Italia Viva hanno sollevato un polverone. Calenda: "Poco serio". Fratoianni: "Non abbiamo bisogno di apprendisti stregoni irresponsabili". Il virologo Roberto Burioni: "Irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve"

Dobbiamo cominicare a pensare a una ripresa delle nostre vite: non possiamo pensare di stare in casa al fine di rimanere in casa per sempre. Però in questo momento la situazione è ancora talmente grave da rendere irrealistico qualuque progetto di riapertura a breve. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 28, 2020

"Serve un piano per la riapertura e serve ora. Le fabbriche devono riaprire prima di Pasqua. Poi il resto. I negozi, le scuole (il 4 maggio), le librerie, le chiese. Serve attenzione, serve gradualità. Ma bisogna riaprire". Le parole pronunciate da Matteo Renzi - in diverse interviste - stanno sollevando un vero e proprio polverone. Attacchi nei confronti del leader di Italia Viva arrivano non solo dal mondo politico, ma anche da quello della scienza."Caro Matteo Renzi, la tua dichiarazione che bisogna riaprire prima di Pasqua è poco seria. Potremo riaprire quando la curva inizierà a flettere seriamente. Altrimenti il lockdown sarà stato inutile e dovremo riapplicarlo al primo riaccendersi di un focolaio". Così il leader di 'Azione', Carlo Calenda. Ancora più duro il commento di Mario Adinolfi, leader del 'Popolo della famiglia': "Folle intervista di Renzi che, al 2.9% nell'ultimo sondaggio (e c'è chi sfotte il PdF che prende l'1.3%), prova a fare il Craxi della trattativa quando tutti erano per la fermezza"."Mi rattrista leggere che un ex Presidente del Consiglio, in un momento così difficile, pur di stare al centro dell'attenzione faccia proposte dannose nel merito e pericolose per la tenuta psicologica del Paese". Così il senatore di Leu Pietro Grasso."Vedo che Renzi propone di riaprire scuole e imprese prima di Pasqua. Su quale base scientifica lo fa?". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu. "Davvero non ci si rende conto, ad esempio - prosegue l'esponente di Leu - che se si fossero chiuse le fabbriche nel Nord qualche settimana prima avremmo avuto forse degli sviluppi diversi nella diffusione del contagio? Francamente credo che non abbiamo bisogno di apprendisti stregoni irresponsabili. Prima si sconfigge il virus e prima sarà possibile tornare alle nostre vite"."Pensare di riaprire le scuole il 4 maggio è una follia e fare proclami in questo momento è sbagliato". Così l'epidemiolgo Pierluigi Lopalco, dell'università di Pisa e presidente del Patto trasversale per la Scienza (Pts), commenta la proposta avanzata da Renzi. "Dobbiamo essere cauti e dare illusioni se non abbiamo dati - rimarca Lopalco - oggi abbiamo solo una flebile speranza in Lombardia ma ad esempio a Milano la situazione non è ancora sotto controllo. Come facciamo a riaprire le scuole se non lo abbiamo certezze. Non diamo false aspettative e speranze".Dobbiamo cominciare a pensare a una ripresa delle nostre vite: non possiamo pensare di stare in casa al fine di rimanere in casa per sempre. Però in questo momento la situazione è ancora talmente grave da rendere irrealistico qualunque progetto di riapertura a breve". Cosi il virologo Roberto Burioni.Ma c'è anche chi si schiera al fianco di Renzi come il giornalista Claudio Velardi: "Continuate pure a insultarlo, ma Matteo Renzi è l'unico a disegnare una strategia, controcorrente e coraggiosa. Dice parole non semplici. Guarda avanti. Gli altri sono controfigure", scrive su Twitter.