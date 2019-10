Il leader di Italia Viva sulla tenuta del governo Matteo Renzi: "Conte, stai sereno... se non aumenti le tasse" Torna a parlare l'ex premier e neo leader di Italia viva. Dopo gli "auguri" a Giuseppe Conte, Renzi si sofferma su Iva, quota 100 e elezioni regionali

Condividi

Il presidente del Consiglio, Conte, può stare sereno, se non fa aumentare le tasse. Il leader di Italia Viva, ormai lontano dal Partito democratico, ha ripetuto la frase famosa utilizzata prima di "salutare" il premier Letta nel 2014. "Se dico di stare sereno io non funziona...". Matteo Renzi ha risposto così quando a Otto e mezzo gli hanno chiesto se Giuseppe Conte possa stare sereno sulla tenuta del governo. "Basta non aumentare le tasse - ha aggiunto Renzi - basta si rispetti l'impegno e pare che Conte si sia convinto e quindi bene così".​"Stiamo salvando gli italiani dall'aumento dell'Iva. Guardiamo alla realtà dei fatti, si tratta di 7 miliardi in più che le persone a casa dovevano pagare al governo", ha detto Matteo Renzi nel corso della registrazione. Su quota 100 "il governo l'ha confermata, io spero che ci ripensi, se non ci ripensa, se non verrà modificata, voteremo insieme alla maggioranza. Non metteremo questo aut aut, non siamo pierini"."Se fossi umbro chi voterei? Bianconi. Se fossi emiliano, Bonaccini". Lo ha detto Matteo Renzi a 'Otto e mezzo'. "A livello nazionale fino al 2023 dobbiamo lavorare insieme", ha aggiunto a proposito dell'attuale maggioranza di governo nata perché Salvini stava portando il paese in una situazione "devastante", ha spiegato. Ed ha sottolineato: "non staremo con M5s alle prossime elezioni perché ci divide un abisso". "Visibilità ? Non so se Franceschini si rivolgesse a me: se c'è un problema che non ho è la visibilità. Mettiamola così: io non voglio essere il partito delle tasse" mentre "io mi ricordo quando Franceschini aumentò l'Iva con Letta premier e ricordo cosa vuol dire una misura del genere per la gente".