'Noi abbiamo squadra governo, no fantacalcio' Renzi: partita sul filo, Pd primo partito è importante per l'Italia Il segretario del Pd poi annuncia: "Nell'arco delle prossime settimane, dei prossimi mesi, sbloccheremo il turn over. Questo vuol dire che nei prossimi 5 anni ci saranno almeno 400mila nuovi posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Quattrocentomila posti messi a concorso"

Condividi

Grazie di cuore per il #matteorisponde. Tutti in pista e andiamo a prenderci il #primoposto. Non lasciamo questo meraviglioso Paese a chi odia e insulta, sui social e nelle piazze. Facciamo un tam-tam e portiamo la forza dei contenuti e dei #100passi ovunque. #elezioni — Matteo Renzi (@matteorenzi) 1 marzo 2018

"Ce la giochiamo sul filo dei voti per essere il primo partito. Fare del Pd il primo partito è importante per l'Italia". Così Matteo Renzi nella diretta facebook. "Ora vi chiedo una mano", afferma il segretario dem, "non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia". "I segnali di queste ore sono univoci: tantissimi indecisi, se avvicinati e coinvolti, si dichiarano pronti a votare il Pd", scrive ancora Renzi nella enews."Esporsi non è facile, lo sappiamo. Un fiume di insulti organizzati si scatena sui social se qualcuno dice che vota Pd. Molti ci chiamano e ci dicono: voto Pd, ma non lo dico perché ho paura degli insulti su Facebook. Pensate a quale assurdità siamo arrivati. È purtroppo figlio di una cultura dell'odio e del rancore, che una folle strategia web ha sdoganato e che la violenza verbale di certe piazze" come quella di Alessandro Di Battista a Rignano, "contribuisce a rilanciare".A proposito dei 5 Stelle Renzi attacca: "Perchè non abbiamo fatto anche noi la squadra di governo" come i 5 Stelle? Perchè "noi una squadra di governo ce l'abbiamo già e non abbiamo bisogno di giocare a Fantacalcio con le figurine"."Quando qualcuno mi dice che ho lo stile del venditore di pentole pensa di offendermi e nega il lavoro di attenzione alle singole coperture per le nostre proposte" - sottolinea poi Renzi corso di una diretta facebook. "Ma quando mi si dice che ho fatto il venditore di pentole io riconosco - aggiunge il segretario dem - che la presentazione degli 80 euro è stata eccessiva sotto quel profilo, perchè ho dato l'idea di un incentivo secco, di una misura spot. Ma non è così. E' la più grande redistribuzione fatta in Italia. E' il sostegno alle famiglie".Il segretario del Pd poi annuncia: "Nell'arco delle prossime settimane, dei prossimi mesi, sbloccheremo il turn over. Questo vuol dire che nei prossimi 5 anni ci saranno almeno 400mila nuovi posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Quattrocentomila posti messi a concorso".Un cenno inoltre alle polemiche di questi giorni dei terremotati, 'dimenticati' nei giorni del grande freddo:"Almeno sui terremotati bisogna evitare di fare una squallida campagna elettorale, il lavoro è difficilissimo e la strada è in salita, parliamo dei tre eventi sismici più gravi degli ultimi anni. Io difendo il lavoro fatto da Gentiloni e da De Micheli, sono state messe tante risorse ma ripartire non è facile, chi vi racconta che la ricostruzione si fa con lo schiocco delle dita sbaglia, la ricostruzione si fa con l'Anac".Il capitolo sicurezza infine, molto sentito dagli italiani: "Noi lezioni demagogiche e fuori dalla storia come quelle che ci fa sulla sicurezza non le possiamo accettare perchè noi i soldi sulla sicurezza li abbiamo messi - spiega Renzi - Non accettiamo chi ci dà lezioni sulle forze dell'ordine e che quando ha governato lui li ha tagliati".