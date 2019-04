Venezuela, revocata immunità parlamentare a Guaidò: "Nessuno ci fermerà"

E' stata revocata l'immunità parlamentare al leader dell'opposizione autoproclamatosi capo dello Stato ad interim del Venezuela Juan Guaido'. Ora potrà essere processato. Lo ha reso noto il governo del presidente Nicolas Maduro.Guaido' è accusato di usurpazione di potere. L'Assemblea Costituente, revocando l'immunità ha autorizzato la Corte Suprema a perseguirlo penalmente. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea, Diosdado Cabello, precisando che il voto è stato all'unanimità.Leggendo il resoconto del dibattito che ha autorizzato la misura, il presidente della Anc, Diosdado Cabello, ha sostenuto che "è formalmente autorizzata la prosecuzione del processo nei confronti del cittadino Juan Guaidó, in modo che la giustizia, d'accordo con la Costituzione e le leggi, possa incaricarsi di applicare i meccanismi previsti nei diversi codici di procedura penale". "Juan Guaidó è il nulla - ha ancora detto Cabello - e si muove con atteggiamento di sfida, ma oggi sono felici i partiti che non fanno parte del suo gruppo perché gli stiamo revocando l'immunità, e noi ora stiamo agendo in base alla Costituzione". Teoricamente il leader dell'opposizione può da ora essere arrestato in qualsiasi momento.Guaid ha assicurato ieri che "l'illegittima Assemblea nazionale costituente (Anc) non ha avuto coraggio di specificare la parola 'revoca' (della suaimmunità) nel decreto approvato in serata". In dichiarazioni rilanciate dal quotidiano El Nacional, Guaidó ha sostenuto che "continuano a sbagliarsi quando chiedono il plotone di esecuzione, se poi non hanno nemmeno il coraggio a mettere (la parola) 'revoca' nel decreto"."Nessuno ci fermerà" – ha detto - "Non si puà tornare indietro", ha dichiarato Guaido' ai giornalisti e ai sostenitori.