Revocato lo sciopero dei benzina.Fattura elettronica dal 2019 Lo stop sarebbe dovuto scattare alle 22 di stasera

Lo sciopero di 24 ore dei benzinai che sarebbe dovuto scattare dalle 22 di questa sera è stato revocato.E' quanto si apprende da fonti presenti all'incontro al Mise tra gestori dei carburanti e il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.L'agitazione era stata indetta contro l'obbligo della fatturazione elettronica per i carburanti, prevista dalla legge di bilancio per il primo luglio."La fatturazione elettronica è uno strumento valido, in cui crediamo, ma dovrà partire solo quando le categorie saranno pronte, e il primo gennaio 2019 è una data favorevole. Abbiamo assicurato ai benzinai che rinvieremo la fatturazione elettronica, loro ci hanno assicurato che revocheranno lo sciopero", ha spiegato Di Maio, al termine dell'incontro con i gestori di carburanti per scongiurare lo sciopero della categoria."In queste ore, al ministero dell'Economia, il ministro Tria sta scrivendo la norma per il rinvio" della fatturazione elettronica al primo gennaio 2019 per i benzinai "che entrera' nel decreto dignita'". Lo ha sottolineato il ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa dopo l'incontro al Mise con i rappresentanti dei benzinai. "Il Decreto dignita' sara' portato in consiglio dei Ministri questa settimana", ha affermato il ministro, sottolineando che la scadenza per l'entrata in vigore dell'obbligo della e-fattura per i benzinai e' fissata per il primo luglio.