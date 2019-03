Infortunio sul lavoro Fiera di Rho, cede stand in allestimento. Ferito grave un operaio Il lavoratore è rimasto schiacciato dalla struttura. Ricoverato in gravi condizioni con probabili lesioni alla colonna vertebrale. I colleghi sono riusciti a fuggire

di Tiziana Di Giovannandrea Un operaio di 45 anni, di nazionalità romena, è rimasto gravemente ferito a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto verso le 14,00 al Cargo 1 Padiglione 1 alla Fiera di Rho-Pero a Milano.Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, il lavoratore è rimasto schiacciato dalle componenti di una struttura che stava allestendo assieme ad altri operai per il Salone Internazionale del Mobile che si terrà dal 9 al 14 aprile nel capoluogo lombardo. C'è stato il crollo di un'impalcatura in legno che si stava costruendo.Gli operai mentre erano al lavoro, impegnati nella realizzazione dello stand espositivo, all'improvviso hanno sentito la struttura scricchiolare e si sono allontanati di corsa. In un secondo momento si sono accorti dell'assenza del collega 45enne e sono tornati sul posto. L'uomo è stato ritrovato ferito sotto le parti della struttura cedute.Immediatamente trasportato all'Ospedale di Niguarda è stato ricoverato in codice rosso per le probabili lesioni alla colonna vertebrale e lesioni al bacino, all'addome e agli arti inferiori. I primi soccorsi gli sono stati prestati dal Personale dell'Emergenza interna della Fiera.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli agenti del Commissariato di Rho ed operatori sanitatari del 118. E' stata avvertita la Procura della Repubblica di Milano.L'uomo giunto all'ospedale Niguarda di Milano è stato sottoposto ad una delicata operazione a seguito delle lesioni alla colonna vertebrale, al torace e alla milza dopo essere stato schiacciato da componenti del manufatto. La prognosi rimane riservata.