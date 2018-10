Sindaco ai domiciliari Riace, Fratoianni: "Si criminalizza la solidarietà" "Sono molto colpito dall'arresto di Mimmo Lucano, Sindaco di Riace. Proprio in un luogo che grazie alle iniziative di Mimmo è rinato. In una piccola comunità dove si fanno accoglienza e integrazione vera"

Condividi

Non si fanno attendere le reazioni del mondo politico, alla notizia dell'arresto del sindaco di Riace, Domenico Lucano, con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti."Sono molto colpito dall'arresto di Mimmo Lucano, Sindaco di Riace. Proprio in un luogo che grazie alle iniziative di Mimmo è rinato. In una piccola comunità dove si fanno accoglienza e integrazione vera". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali. "Mi pare che alla base - prosegue l'esponente di Leu - ci sia proprio l'idea di colpire un modello e di sfregiare il primo cittadino e la sua comunità". "Insomma, l'idea di criminalizzare la solidarietà - conclude Fratoianni - mentre se rubi 49 milioni di euro, puoi restituirli in comode rate in 80 anni"."Totale solidarietà a Mimmo Lucano, Ssndaco di Riace. Dimostrerà il valore umano e sociale esemplare dei suoi atti. A proposito di tweet, Matteo Salvini ha perso un'ottima occasione per stare lontano dal telefonino". Così Stefano Fassina risponde sull'arresto del Sindaco di Riace nel corso di Omnibus su La7."Continua l'accanimento contro Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Il suo modello di accoglienza verso i migranti da tempo sotto attacco, e oggi arriva l'arresto per la paradossale accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. La Fiom ha sempre sostenuto le politiche di concreta integrazione portate avanti con coraggio da Mimmo Lucano e staremo al suo fianco anche in questo momento. E' ancora più necessaria una mobilitazione nazionale contro il razzismo e per i diritti dei migranti, per l'accoglienza e per il lavoro di tutte e tutti". Lo dichiara in una nota Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil.