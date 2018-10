Lucano, interrogatori di garanzia davanti al Gip: "Non ho nulla da nascondere"

E' giunto stamane in tribunale, a Locri, per l'interrogatorio di garanzia, il sindaco di Riace, Domenico Lucano, arrestato martedì nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla procura di Locri, sull'attività del Comune e sulla gestione dei fondi destinati ai progetti dell'immigrazione. Lucano, che è accompagnato dai suoi avvocati, è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e irregolarità nell'affidamento diretto a due cooperative del servizio di raccolta dei rifiuti."Non ho nulla da nascondere e da non dire, tutto quello che so lo dico, tutto" ha detto Lucano entrando nel Tribunale di Locri per l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip. Lucano ha detto anche che non si aspettava le tante attestazioni di solidarietà pervenutegli.