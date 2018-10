Calabria Riace, Lucano nella Locride: "Ho dormito in auto, non ho un luogo fisso" Il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari per il sindaco sospeso, ma ha disposto il divieto di dimora a Riace

È nella Locride, ma non ha ancora scelto dove fissare la propria dimora. Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, al quale ieri il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari, ma ha disposto il divieto di dimora a Riace, è stato intercettato dai giornalisti a Caulonia Marina. Il primo cittadino di Riace è indagato dalla procura di Locri per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Lucano ha spiegato ai cronisti: "Sono in giro perché non ce l'ho un luogo fisso dove stare. Per quattro ore ho dormito nella macchina. Ho una borsa in macchina, ho messo quattro cose, io vengo dalla militanza, sono abituato". In queste ore sono moltissime le offerte di "ospitalità" che giungono al sindaco Lucano.In precedenza il sindaco aveva risposto alla frase che il ministro Salvini aveva pronunciato in una intervista radiodiofonica " Lucano non è un eroe dei tempi moderni ", replicando che non è un eroe ma aiuta i deboli. Al sindaco sospeso di Riace sono giunti diversi comunicati di solidarietà e alcuni consiglieri a Catanzaro hanno proposto di dare a Lucano la cittadinanza onoraria.