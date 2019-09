Yemen Ribelli Houthi pronti a fermare attacchi contro Arabia Saudita Si tratta di un'iniziativa di pace per mettere la parola 'fine' ad un conflitto che dura da cinque anni

di Tiziana Di Giovannandrea I ribelli yemeniti Houthi hanno annunciato l'interruzione immediata "di tutti gli attacchi con droni e missili contro l'Arabia Saudita" come parte di un'iniziativa di pace per mettere la parola 'fine' ad un conflitto che dura da cinque anni.L'annuncio è stato dato dal presidente del Consiglio politico degli Houthi, Mehdi Machat, che ha poi affermato di "attendersi lo stesso tipo di annuncio da parte di Riad".La decisione è stata data in diretta Tv tramite la televisione dei ribelli yemeniti Al-Massirah in un discorso in occasione della conquista da parte dei ribelli della capitale Sanaa il 21 settembre 2014.I ribelli si riservano tuttavia "di rispondere alle eventuale ostilità da parte di Riad".Sabato scorso in Arabia Saudita la compagnia petrolifera Saudi Aramco ha subìto attacchi con droni a due suoi grandissimi impianti di raffinamento del greggio, riportando ingenti danni alle strutture ed alla produzione di petrolio. L'aggressione è stata rivendicata dai ribelli Houthi dello Yemen ma sia Washington che Riad ritengono responsabile dell'offensiva l'Iran.