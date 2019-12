Turchia "300 ribelli siriani inviati in Libia" e altri mille nei campi turchi per l'addestramento

Erdogan (Turkish Presidency via AP)

Condividi

Circa 300 ribelli siriani, cooptati dalla Turchia, sono stati già inviati a Tripoli per combattere a fianco dell'esercito libico di Sarraj contro l'offensiva di Haftar. Lo riportano diversicitando. Altri 900-1000 miliziani sarebbero stati invece trasferiti in campi di addestramento turchi in attesa di partire per la Libia. Secondo le stesse fonti l'ingaggio avrebbe una durata di 3-6 mesi ed un compenso tra i 2 mila ed i 2.500 dollari.