Gli amici: non aveva le chiavi Riccione, 17enne precipita tentando di rientrare in stanza: è grave Il giovane è caduto da un'altezza di 5 metri. E' stato trovato agonizzante dal titolare dell'hotel in cui alloggiava. Sul posto i Carabinieri

Un ragazzo di 17 anni, di Macerata, in vacanza con gli amici a Riccione, è stato trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena dopo essere caduto da un terrazzo al secondo piano, da un'altezza quindi di almeno 5 metri. Il giovane è stato trovato agonizzante questa mattina intorno alle 9 dal titolare dell'hotel Tenerife, in cui alloggiava con gli amici.L'albergatore ha chiamato subito il 118 e forze dell'ordine. Sul posto, oltre all'ambulanza, i carabinieri di Riccione che stanno indagando per chiarire le dinamiche di quello che sembra al momento un incidente. I ragazzi alloggiano in due stanze dell'hotel e ieri sera hanno passato la serata in giro per locali. Il 17enne si sarebbe separato dagli amici di Macerata, che ad una certa ora della notte hanno fatto ritorno in hotel. Il minorenne stando al racconto dei compagni reso ai carabinieri questa mattina non aveva le chiavi della camera e per rientrare in stanza avrebbe azzardato una "scalata" dall'esterno dell'hotel.