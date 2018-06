Richiamo per rischio chimico del ministero della salute per lotto di acqua San Benedetto

Il ministero della salute invita chi ha in casa acqua “San Benedetto” – Fonte Primavera, nel formato da 0,5 L PET Naturale, imbottigliata presso lo stabilimento Gran Guizza con n° 23LB8137E, con data di scadenza 16/11/2019, a evitare di consumarla e riportarla al negozio dove è stata acquistata.Il comunicato diramato oggi dal Ministero della Salute, informa che quel lotto contiene un'elevata prevalenza di xilene, trimetilbenzene, toluene ed etilbenzene.Tutti gli altri lotti sono sicuri, precisa il ministero.Nei giorni scorsi, la stessa Acqua minerale San Benedetto aveva comunicato di "aver attivato la procedura di ritiro e richiamo" del lotto 23LB8137E di acqua minerale naturale a marchio San Benedetto - Fonte Primavera, sorgente in comune di Popoli (Pe) nel formato da 0,5 L Pet naturale, imbottigliato nello stabilimento Gran Guizza. La società invita a "non consumare i prodotti appartenenti al lotto sopraindicato e a restituirli al punto vendita".La decisione - spiega in una nota - è stata presa "a seguito dei campionamenti svolti dall'autorità sanitaria di competenza su alcune bottiglie prelevate in un distributore automatico di bevande refrigerate, che hanno rilevato una non conformità dovuta al superamento dei limiti per contaminanti idrocarburici aromatici. La società ha provveduto al ritiro di tutte le bottiglie di acqua minerale del lotto 23LB8137E, con data di scadenza 16/11/2019". La società precisa che "il richiamo si riferisce solo ed esclusivamente all'acqua minerale Fonte Primavera e imbottigliata nello stabilimento Gran Guizza di Popoli con il nome San Benedetto e limitatamente al lotto indicato. Si garantisce, dunque, l'assoluta purezza per tutti i prodotti e i lotti non indicati nella comunicazione".