Era latitante dal 20 marzo scorso Riciclaggio. Arrestato a Dubai Giancarlo Tulliani Lo scorso 20 marzo il cognato dell'ex leader di An, Gianfranco Fini, era stato raggiunto da un avviso di custodia cautelare in carcere con l'accusa di riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti (ritenuti illeciti) della famiglia con il "re delle slot" Francesco Corallo

Condividi

Giancarlo Tulliani è stato arrestato a Dubai. E sarebbe in attesa di estradizione. Ancora poco chiare le modalità con cui è avvenuto il fermo. Secondo alcuni media sarebbe stato tratto in arresto dagli agenti del posto ieri, venerdì 3 novembre, in aeroporto, mentre si trovava con la compagna. Secondo altri - che riportano le parole del difensore di Tulliani - sarebbe stato arrestato dopo che si era recato in in posto di polizia perchè seguito da alcuni giornalisti. E proprio i poliziotti che raccoglievano la denuncia - vedendo il mandato d'arresto - avrebbero fatto scattare le manette. Lo scorso 20 marzo, il cognato dell'ex leader di An, Gianfranco Fini, era stato raggiunto da un avviso di custodia cautelare in carcere con l'accusa di riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti (ritenuti illeciti) della famiglia con il "re delle slot", Francesco Corallo.Il provvedimento non era stato eseguito perché Tulliani si era trasferito da tempo a Dubai.Secondo alcune intercettazioni telefoniche sarebbe emerso che Tulliani non aveva alcuna intenzione di rientrare in Italia "per evitare guai giudiziari". Anche Gianfranco Fini è indagato per lo stesso reato. Tulliani, secondo quanto scritto dal gip, tra il 2008 e il 2015 si è reso responsabile di "numerosi episodi di riciclaggio" che avrebbero coinvolto anche la sorella Elisabetta e lo stesso Fini, reati che "potrebbe reiterare".L'ordine di arresto per Giancarlo Tulliani nasce da un approfondimento investigativo dell'indagine che aveva condotto il 13 dicembre scorso all'arresto di Francesco Corallo, Rudolf Theodoor Anna Baetsen, Alessandro La Monica, Arturo Vespignani e Amedeo Labocetta, ritenuti capi e membri di un'associazione a delinquere a carattere transnazionale che riciclava tra Italia, Olanda, Antille Olandesi, Principato di Monaco e Santa Lucia i proventi del mancato pagamento delle imposte sul gioco online e sulle video-lottery(Vlt), compiendo così reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.Il profitto illecito una volta depurato, secondo chi indaga, sarebbe stato impiegato da Francesco Corallo in attività economiche e finanziarie, in acquisizioni immobiliari e destinato anche ai membri della famiglia Tulliani.Tulliani, come hanno testimoniato alcune foto pubblicate ad aprile scorso dal settimanale 'Chi' ha sempre vissuto nel lusso: ha alloggiato infatti per circa un mese in un condominio a cinque stelle proprio in uno dei quartieri più ricchi di Dubai, quello di Al Barsha. Gli addetti alla reception lo hanno descritto come un tipo "sempre sorridente e pronto alla battuta. Si faceva chiamare Carlo e ogni volta che gli venivano chiesti i documenti per la registrazione diceva di averli dimenticati in stanza".