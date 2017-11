Era latitante da marzo Riciclaggio: convalidato per 2 mesi l'arresto di Tulliani a Dubai "Ora l'Italia dovrà inviare una domanda di estradizione con allegati gli atti del procedimento penale - spiega l'avvocato difensore - Dopodichè l'autorità giudiziaria di Dubai dovrà valutare se concedere o negare l'estradizione"

Le autorità di Dubai hanno convalidato per due mesi l'arresto di Giancarlo Tulliani, in esecuzione di un ordine di cattura internazionale emesso della Procura di Roma. Lo conferma all'Agi l'avvocato difensore di Tulliani, Titta Madia, che spiega: "Ora l'Italia dovrà inviare una domanda di estradizione con allegati gli atti del procedimento penale. Dopodichè l'autorità giudiziaria di Dubai dovrà valutare se concedere o negare l'estradizione"."Poichè in un caso recente l'estradizione verso l'Italia è stata negata - conclude Madia - credo che sia difficile che facciano un trattamento diverso per Giancarlo Tulliani".Lo stesso avvocato difensore ha raccontato cheTulliani è stato fermato ieri "dopo che si era recato alla polizia perché si lamentava del fatto che c'erano dei giornalisti che lo seguivano. La polizia, nel raccogliere la sua denuncia, ha visto il mandato cattura internazionale e ha fatto scattare le manette". Tulliani è latitante da marzo quando fu raggiunto da mandato di arresto per riciclaggio.