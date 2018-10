Napoli-Liverpool, Keita ricoverato in ospedale per malore Sottoposto a esami diagnostici è stato escluso un problema cardiaco: forse un problema alla schiena

Il calciatore del Liverpool Naby Keita è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli per un malore in campo, al 19esimo minuto della sfida di Champions League contro i partenopei. Il giocatore guineano, classe 1995, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sembrerebbero escludere un problema cardiaco, come si era temuto. L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato di "un problema alla schiena" ma "dobbiamo aspettare per capire", ha avvertito. Il Napoli ha battuto il Liverpool al novantesimo, 1 a zero, volando in testa al girone.