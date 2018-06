​Rider: mossa di quattro big, arriva carta dei diritti Lunedì da Di Maio

Quattro 'big' del settore si presenteranno lunedì, al tavolo sul lavoro dei rider con il ministro Luigi Di Maio, dopo aver già sottoscritto i loro impegni "per garantire le migliori condizioni di lavoro", con contratti Co.co.co, copertura assicurativa Inail, tutele Inps, e un compenso su base oraria con una componente variabile in base al numero di consegne.Una 'carta dei valori del food delivery' firmata da Foodora, Moovenda, Foodracers e Prestofood.it. Con Foodora che dice: "Stiamo continuando ad investire in Italia. Non c'è assolutamente alcun interesse a lasciare il Paese, anzi vogliamo diventare leader del settore". Il fronte delle imprese resta frammentato, con altre grandi aziende su posizioni diverse, ma è una prima risposta al pressing del ministro del Lavoro e dello Sviluppo, una mossa in anticipo per difendere l'opportunità (conquistata dopo i primi incontri al ministero) di autoregolamentare il settore con accordi interni per non subire regole imposte dall'esterno. Lo scorso 18 giugno era stato lo stesso ministro, il vicepremier M5s, a proporre alle aziende di aprire "un tavolo di contrattazione tra i rappresentanti dei rider e i rappresentanti della piattaforme digitali", un primo passo nella direzione che potrebbe portare "al primo contratto nazionale della Gigeconomy".In vista dell'incontro di lunedì le quattro aziende garantiscono "correttezza, equità, trasparenza". E hanno firmato i loro impegni a partire, e "per tutti i rider che collaborano" dalla contrattualizzazione con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con la copertura dell'Inail in caso di infortunio sul lavoro "equiparabile a quella offerta ai lavoratori subordinati" e interamente a carico delle aziende. Poi contributi Inps (ma per un terzo a carico del collaboratore) con accesso sussidi di maternità, indennità di malattia, assegni familiari. Ed una assicurazione integrativa sulla responsabilità per eventuali danni a terzi. C'è l'impegno ad un "compenso equo ed adeguato". Poi formazione sulla sicurezza stradale (e l'impegno a fornire dispositivi di sicurezza, come caschi e luci per biciclette, giacche e zaini catarifrangenti), agevolazioni per la manutenzione dei mezzi utilizzati".Punto delicato quello degli "algoritmi reputazionali": dalle quattro aziende arriva anche l'impegno a non utilizzare "sistemi di rating o altri strumenti in grado di produrre classificazioni, penalizzazioni o favoritismi tra i collaboratori" che, prevede il documento, potranno anche "ritirare fino all'ultimo la disponibilità data senza che ne derivi alcun danno reputazionale" né alcuna penalizzazione "sull'assegnazione dei turni".