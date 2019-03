Dal Mausoleo al cimitero del Prado di Madrid Spagna. Verranno riesumati a giugno i resti del generale Franco. Riposerà accanto alla moglie Il 10 giugno prossimo i resti del dittatore verranno riesumati dal Mausoleo dei Caduti e sepolti in un cimitero di Madrid

Il generale Franco riposerà accanto alla moglie in un cimitero del Prado di Madrid. I resti del dittatore spagnolo, che si trovano nel mausoleo nella Valle dei Caduti, verranno esumati e trasferiti il 10 giugno prossimo. Lo ha annunciato la vice premier spagnola Carmen Calvo. Le spoglie del generalissimo saranno sepolte con quelle di sua moglie, Carmen Polo, nel cimitero di Mingorrubio, nel quartiere del Prado, alla periferia di Madrid.Il Parlamento spagnolo aveva approvato nel settembre del 2018 il decreto legge che prevedeva l'esumazione dei resti del dittatore Francisco Franco e la loro rimozione dal memoriale della Valle dei Caduti, dedicato ai morti della Guerra Civile. Il provvedimento era stato presentato dall'esecutivo socialista di Pedro Sanchez, e aveva ottenuto 172 sì, due no e 164 astenuti.Una decisione con la quale si modificava l'Historical Memory Act del 2007 per facilitare la riesumazione e proteggerla dalle eventuali richieste della famiglia del dittatore che si opponeva al trasferimento dei resti e aveva annunciato azioni legali contro il governo.Morto il 20 novembre 1975, Franco è sepolto nel monumentale Mausoleo della Valle dei Caduti che lui stesso fece costruire vicino Madrid. Il Mausoleo contiene i resti di circa 32.000 caduti di entrambi gli schieramenti della guerra civile spagnola ed era stato presentato dal regime come luogo di riconciliazione. Di fatto, però, rimane un luogo simbolo per i nostalgici del franchismo.