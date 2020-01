Rifiuti a Roma: la protesta (con bara e carro funebre) contro una nuova discarica a Monte Carnevale 'No a Malagrotta 2 nella Valle Galeria': in 2 mila alla manifestazione contro la decisione della giunta Raggi. Tra i partecipanti anche la presidente del XII Municipio, a guida M5S

La protesta contro la nuova discarica a Monte Carnevale

Circa duemila persone si sono radunate in uno spiazzo tra una autocarrozzeria e un distributore di benzina su via di Ponte Galeria, per manifestare contro la decisione della giunta M5s di Virginia Raggi di realizzare una discarica di servizio a Monte Carnevale, al confine con il comune di Fiumicino. Attorno al palco hanno portato una croce, una bara e un carro funebre per i 'walking dead' che abitano nella zona.La manifestazione, così come l'area scelta per il possibile invaso, si trova a meno di 10 chilometri da Malagrotta, che per quasi 50 anni ha ospitato i rifiuti della città nella discarica più grande d'Europa.Dalla mattina di sabato le vie che arrivano nella Valle Galeria sono piene di cartelli che chiedono di fermare la discarica e dicono "No a Malagrotta 2". In piazza su manifesti, magliette e striscioni si parla di "Valle Galeria libera", e poi di "diritto alla salute per i bambini" della zona.In piazza sono scesi residenti della zona, delle vicine Massimina, Monte Stallonara e Parco Leonardo ma anche di Falcognana. Tra i manifestanti Silvia Crescimano, la presidente M5s del Municipio XII, limitrofo all'area di Monte Carnevale.Il Municipio in settimana aveva chiesto con una votazione al Campidoglio il ritiro della delibera su Monte Carnevale e inviato un dossier per sottolineare che l'area non è idonea a una nuova discarica. La maggioranza M5s dell'amministrazione locale rischia di andare in frantumi per la scelta della giunta Raggi di localizzare un nuovo invaso nella zona.Per anni, infatti, il Movimento aveva sposato le battaglie dei Comitati territoriali contro i rifiuti nella Valle Galeria. Dopo i discorsi dal palco gli organizzatori hanno invitato i presenti a una manifestazione pacifica e a non bloccare le strade."Dal 2012 qui non è cambiato nulla - affermano i promotori del Comitato, che hanno parlato in vari interventi prima del corteo - Attendiamo le decisioni di Comune e Regione. Se servirà, dopo oggi, ci rimuoveremo ed andremo a manifestare in Campidoglio o in Regione.Valle Galeria, un territorio già massacrato, è stata la pattumiera di Roma per 50 anni, con un "ospite sgradito, Malagrotta", pagando in termini di distruzione ambientale, in termini di salute pubblica, con un tasso di tumori del 28% superiore alla media del comune di Roma.Non dimentichiamoci che nella Valle Galeria sono stati indicati anche altri siti che non possono essere considerati in alcun modo moneta di scambio e che per quello di Monte Carnevale è stato chiuso l'iter autorizzativo per una discarica di inerti il 27 dicembre. L'unico intervento ammissibile nella Valle Galeria è quello mirato al risanamento e alla bonifica del sito di Malagrotta".Presenti alla manifestazione anche cittadini di Massimina, Fiano Romano, Pisana, esponenti di associazioni ambientaliste, di partiti e, tra gli altri, il vice sindaco di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca: "Ci risiamo. Siamo scesi in tantissimi in strada per ribadirlo tutti insieme: avevamo detto no alla discarica di Tragliatella e, con la stessa fermezza, lo diciamo anche all'ipotesi di un nuovo impianto a Monte Carnevale. Una scelta, ancora una volta, incomprensibile. L'impianto sorgerebbe infatti accanto alla vecchia discarica di Malagrotta, sopra le falde acquifere di Fiumicino, vicino la raffineria di Roma e a pochi chilometri dall'aeroporto".