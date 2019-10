Occorrono le firme di un quinto dei deputati della Camera Riforme: Forza Italia, Italia Viva e +Europa avviano raccolta firme per referendum Tre partiti contro il taglio dei parlamentari. Ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, Bergamini, Giachetti e Magi hanno avviato le procedure per chiedere il referendum confermativo

I deputati Debora Bergamini (Forza Italia), Roberto Giachetti (Italia viva) e Riccardo Magi (+Europa) hanno presentato "la richiesta per dare corso alla procedura di raccolta delle firme di un quinto dei deputati per richiedere il referendum", sulla base dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione. Lo ha annunciato in Aula il presidente di turno, Fabio Rampelli, spiegando che la raccolta firme è per richiedere il referendum sulla riforma costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, votata in via definitiva dalla Camera ad inizio ottobre."Ai fini degli adempimenti previsti i deputati che intendono sottoscrivere la richiesta di referendum possono andare presso l'Aula della Giunta per le prerogative e immunità. Una volta raggiunto il quorum richiesto di un quinto di deputati della Camera", ha aggiunto Rampelli, i fogli contenenti "le firme saranno consegnate ai deputati Giachetti, Bergamini e Magi stessi per poter procedere con gli adempimenti previsti dalla legge".