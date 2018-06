In Abruzzo i giudici cercano di individuare le responsabilità Rigopiano, interrogatorio per il presidente Luigi D'Alfonso L'inchiesta sulla tragedia del 18 gennaio 2017: persero la vita 29 persone, 11 i feriti e 11 i sopravvissuti. I reati ipotizzati vanno, a vario titolo, dal crollo di costruzioni, omicidio e altri disastri colposi

È durato poco meno di un'ora e mezza l'interrogatorio di Luciano D'Alfonso indagato dalla procura di Pescara per la tragedia dell'hotel Rigopiano. Il presidente della regione Abruzzo era accompagnato dal suo legale Giuliano Milia e, a quanto si apprende, aveva portato con sé una robusta documentazione. D'Alfonso è indagato per omicidio, disastro, lesioni colpose ed è stato interrogato dal capo della procura Massimiliano Serpi e dal sostituto procuratore Andrea Papalia. Presenti anche i carabinieri forestali con il tenente colonnello Annamaria Angelozzi."Ho risposto in maniera articolata alle domande puntuali dei magistrati, fornendo tutti i chiarimenti che di volta in volta mi venivano richiesti". Così in una nota il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, in merito all'audizione in procura a Pescara per la vicenda dell'hotel Rigopiano. "Sono stato audito per circa due ore dai pubblici ministeri titolari dell'inchiesta sull'hotel Rigopiano. Sono molto soddisfatto dell'incontro", conclude D'Alfonso nella nota.Si tratta della tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Penne), travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga - avvenuta dopo diverse forti scosse di terremoto - che provocò 29 morti. Le sei forti scosse del 18 gennaio furono a Montereale (Magnitudo 5,1) alle 10.25, a Capitignano tre scosse alle 11.14 (5,5), alle 11.15 (4,7) e alle 11.16 (4,6), a Pizzoli (5,4) alle 11.25 e a Cagnano Amiterno (5,0); tutti comuni in provincia dell'Aquila. Queste scosse, altre minori, e le intense nevicate, fecero parlare gli esperti anche di 'nevemoto'.Si tratta dell'ultima tranche dell'inchiesta della Procura di Pescara. Questo filone riguarda la mancata realizzazione della Carta di localizzazione dei pericoli di valanga (Clpv). A giudizio dell'accusa, D'Alfonso, al pari degli ex governatori Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi, di Enrico Paolini subentrato a Del Turco da luglio a dicembre 2008, e degli assessori Tommaso Ginoble, Mimmo Srour, Daniela Stati, Gianfranco Giuliante e Mario Mazzocca, avrebbe omesso "di intervenire presso i funzionari responsabili del servizio di protezione civile, richiedendo e sollecitando tempestivamente l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi della legge regionale 47 del 1992 e, in particolare, la redazione e realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga per tutto il territorio della regione".A D'Alfonso, Mazzocca, Silvio Liberatore, responsabile della sala operativa della Protezione civile, e Antonio Iovino, dirigente del servizio di programmazione di attività della Protezione civile, viene contestata anche la tardiva convocazione del Comitato operativo regionale delle emergenze.In totale l'inchiesta conta 39 indagati, tra loro ci sono anche l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco, e il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. I reati ipotizzati vanno, a vario titolo, dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi, all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio e al falso ideologico, alla rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.