Totò Riina, la Procura dà il nulla osta per il trasferimento della salma

Condividi

La Procura di Parma ha firmato il 'nulla osta' per il trasferimento della salma di Totò Riina, morto il 17 novembre nel reparto detenuti dell'ospedale emiliano. Davanti alla Medicina Legale è arrivato il carro funebre per caricare la bara, appena saranno concluse le pratiche. Secondo Indiscrezioni non ci saranno funerali ma la salma di Riina dovrebbe essere benedetta dal parroco del piccolo comune, Fra Giuseppe Gentile, durante una breve cerimonia prima della tumulazione nel cimitero. Il parroco ha già celebrato in passato le nozze della figlia minore di Riina, Lucia. La benedizione della salma dovrebbe avvenire domani all'alba, o al massimo, mercoledì, sempre all'alba.Fra Giuseppe intende invitare i familiari di Totò Riina a fare "un passo avanti, forte, significativo, a saper guardare a quella morte come una vita nuova che deve rinascere", "Se non l'hanno fatto prima, lo facciano ora. E' necessario per tutti noi, per la nostra città che ha bisogno di essere liberata", sostiene il religioso.Intanto l'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili torna a chiedere l'inasprimento del 41 bis, per impedire che i detenuti per mafia possano partecipare con i pizzini alla scelta del nuovo capo di Cosa Nostra.Per la mafia "non è più tempo di capi, torneremo agli anni Ottanta", sostiene il nuovo procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho in un'intervista al Messaggero. E anche il ministro della Giustizia propende per l'idea che sia finita l'era dell'uomo solo al comando: "Mi convince la tesi secondo cui la mafia non si ricostituir più con una struttura gerarchica, con il capo dei capi". Alla strategia della "mimesi" adottata da Cosa Nostra "credo sia funzionale una mafia senza una commissione centrale e che in qualche modo si spalma sul territorio", spiega il ministro, che non esclude nemmeno un cambiamento radicale: "La mafia potrebbe cambiare e trovare come punti di riferimento persone che non sono più siciliane, né calabresi né campane". La certezza che la morte di Riina "non segna la fine della mafia, che resta sempre un pericolo".