La conferma da fonti del Mef I rimborsi ai truffati dalle banche sul tavolo del Consiglio dei ministri Conte: intesa sul dl crescita? Non c'erano alternative nell'interesse del Paese

Da Qatar il premier Giuseppe Conte è tornato a parlare dell'intesa sul dl crescita con la norma per i truffati delle banche. "Non c'erano alternative visto che lavoriamo per l'interesse del Paese", ha detto conversando con i giornalisti a Doha, in merito alla norma sui rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie.Fonti del ministero dell'Economia ieri hanno comunicato che "i testi per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) sono alla Presidenza del Consiglio per approvazione nell'ambito del decreto sulle misure di rilancio della crescita economica, che sarà oggetto della riunione del Consiglio dei ministri in programma" per oggi pomeriggio.Tuttavia, pare ancora in salita il cammino del dl crescita, atteso oggi in Cdm alle ore 16. E il cuore del problema, ancora una volta, sarebbe la norma per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. Nonostante l'intesa raggiunta in giornata, alcuni nodi restano sul tavolo, così, a quanto apprende l'Adnkronos, c'è il rischio concreto che il provvedimento venga approvato 'salvo intese', come già avvenuto con il decreto 'sblocca cantieri'.Successivamente arriveranno i decreti attuativi del Fondo di indennizzo dei risparmiatori previsto dalla legge di bilancio al centro di una delicata trattativa con l'Europa. Secondo quanto si apprende, si starebbe studiando una formula per procedere con i rimborsi senza rischiare di incorrere nella procedura d'infrazione Ue e per mettere al riparo i funzionari del Mef da eventuali procedimenti della Corte dei Conti che potrebbero scattare in caso di ristoro con denaro pubblico senza una sentenza o un arbitrato che attestino la frode.Il decreto attuativo è atteso per regolare le modalità dei rimborsi in favore dei risparmiatori coinvolti nelle crisi di di Banca Etruria, Banca Marche, Carchieti, CariFerrara e le Popolari venete. Il Fondo di ristoro per i risparmiatori da 1,5 miliardi in tre anni è stato varato con la legge di bilancio e prevede che i ristori non siano decisi dall'Arbitro per le controversie della Consob ma da una commissione di esperti nominata dal ministero dell'Economia.