Le avevano promesso una vita migliore in Italia Rimini, 18enne sequestrata e costretta a prostituirsi. Arrestata una coppia di trentenni I Carabinieri hanno trovato la ragazza in strada, scalza e agitata, che era riuscita a scappare dall'appartamento approfittando di un attimo di distrazione dei suoi aguzzini

"Chiamate i carabinieri mi hanno rapita". Ha chiesto aiuto ai parenti all'estero, una 18enne di origini romene sequestrata e costretta a prostituirsi da una coppia di connazionali, un uomo di 33 anni e una donna, di 25. I due hanno costretto per mesi la giovane a prostituirsi prima in strada, e in seguito alle restrizioni anti-covid19, in un residence di Riccione, nel Riminese.Con l'aiuto della segnalazione di un parente della ragazza, residente in Svizzera, i carabinieri riccionesi hanno individuato subito il residence dove veniva tenuta segregata la giovane. Una volta sul posto i militari hanno trovato la ragazza in strada, scalza e agitata che era riuscita a scappare dall'appartamento approfittando di un attimo di distrazione dei suoi aguzzini.La coppia è stata rintracciata dopo poco e arrestata per sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona. La 18enne ha confermato quindi tutte le accuse raccontando di come fosse stata portata a Riccione con la promessa di una vita migliore e invece subito avviata alla prostituzione.