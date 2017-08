La violenza Rimini, caccia al branco: sarebbero nordafricani e sotto i trent'anni "Vi prego, aiutateci a tornare a casa", il drammatico appello della giovane vittima della violenza. Si indaga nel mondo dello spaccio

Condividi

Potrebbero avere meno di 30 anni, probabilmente nordafricani. Sicuramente conoscono le strade riminesi e qualcuno di loro potrebbe essere una vecchia conoscenza della polizia. Almeno un paio sarebbero degli spacciatori. Il branco del duplice stupro di Rimini potrebbe avere le ore contante, anche se gli investigatori la definiscono un'indagine "difficile".La squadra mobile della Questura ieri ha setacciato il lungomare di Miramare, i locali notturni, le colonie abbandonate e le vie traverse della Statale. La polizia sarebbe già su una buona pista per rintracciare i quattro uomini, che nella notte tra venerdì e sabato hanno violentato una turista polacca in spiaggia al bagno 130, dopo aver tramortito l'amico con una bottigliata in testa, e poi hanno abusato di una prostituta transessuale nella zona della Statale a Miramare. Gli investigatori sarebbero in possesso di alcune immagini di telecamere di videosorveglianza e di un'impronta che indirizzerebbe l'indagine nel circuito del mondo della notte, dello spaccio e degli immigrati clandestini.L'ipotesi più accreditata è quella che almeno un paio del branco facciano base in Romagna, forse spacciando. Così come si ipotizza che il fatto che si siano spostati dal lungomare fino alla Statale a piedi, per violentare la prostituta transessuale, sia stato perché stavano tornando verso l'alloggio che occasionalmente occupano. Non si esclude alcuna pista, ma probabilmente i magrebini potrebbero essere stati ospitati in Riviera solo per l'estate, dove si sono mantenuti spacciando.Intanto ieri i due giovani polacchi, ancora ricoverati, sono stati riascoltati dagli investigatori. Secondo quanto emerso, i ragazzi avrebbero sentito i quattro aggressori parlare in un inglese stentato, prima per offrire loro da bere e una sigaretta e poi per chiedere soldi. Al rifiuto della coppia, appena rientrata da una gita a Firenze e che all'indomani sarebbe ripartita per la Polonia, lui è stato picchiato, lei violentata a turno su un moscone e poi spinta verso la battigia e in acqua. Quando la turista polacca si è ripresa, si è trascinata carponi fino alla passerella pedonale dove ha visto l'amico a terra insanguinato, ha iniziato ad urlare riuscendo a farsi sentire da una prostituta in strada che ha dato l'allarme."Vi prego, aiutateci a tornare a casa", è l'appello dei due ragazzi ricoverati all'Ospedale Infermi, dove ieri hanno ricevuto la visita del console polacco. "La comunita' riminese si stringe attorno alle vittime - commenta il sindaco Andrea Gnassi - Il Comune, insieme all'Ausl e ad altre istituzioni, ha gia' attivato tutte le misure di aiuto e supporto, da quello medico sanitario a quello psicologico, agevolando anche il collegamento con le famiglie per i due ragazzi polacchi. Continueremo a farlo nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ed e' per loro che la comunita' riminese si costituira' parte civile allorche' comincera' il processo nei confronti dei pazzi criminali responsabili di tutto questo. Siamo sicuri che non ci sara' da aspettare molto".Tracce di Dna e immagini delle telecamere di sorveglianza: sono queste le tracce sulle quali gli investigatori stanno lavorando per risalire ai componenti del branco che la notte tra venerdì e sabato ha seminato violenza e terrore sulla Riviera romagnola.Hanno agito come furie in preda ad alcol, droga ed eccitazione sessuale. Un branco violento di quattro ragazzi prima ha violentato in spiaggia una turista polacca sotto gli occhi dell'amico, poi un transessuale lungo una strada buia nei pressi della Statale a Miramare. Secondo il questore Maurizio Improta, si tratta di giovani, probabilmente "reduci da una notte di sballo con abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti". "Hanno agito con disumana violenza, trasformando un momenti di intimita' in un incubo. Mi auguro ora che un incubo lo diventi per loro"La polizia, che immediatamente ha creato un gruppo di lavoro con il Servizio centrale operativo di Roma, ha sequestrato gli indumenti della ragazza, con particolare riguardo ai pantaloncini corti che indossava al momento dello stupro. Il tutto, compreso i reperti biologici, servira' per tracciare il Dna ed e' stato inviato alla Scientifica.Agli autori dello stupro pero' quella violenza ripetuta sulla ragazza, le botte non solo a mani nude contro il fidanzato, la rapina con un magro bottino di pochi effetti personali, non sono bastati. Tornati in strada, sempre in quattro a turno hanno violentato anche un transessuale peruviano, lasciandolo poi ferito in strada. Come spesso accade in questi casi, quando i violentatori si muovono in gruppo le tracce che si lasciano alle spalle sono tante. Non c'e' logica e non c'e' strategia in certi crimini, tanto che la polizia potrebbe avere gia' in mano diversi elementi utili. Ma gli inquirenti, proprio per questo motivo, usano il massimo riserbo. Gia' sulle tracce degli autori del doppio stupro, ogni particolare in piu' potrebbe essere un vantaggio per i criminali.Intanto l'assessore alla sicurezza del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, si e' recato in ospedale per incontrare i ragazzi vittima dell'aggressione e il transessuale. Per loro, l'amministrazione cittadina si e' detta disponibile ad ogni forma di supporto e di aiuto.La vicenda non e' l'unico caso di violenza sessuale che si e' consumata nel Riminese negli ultimi due anni: i precedenti sono diversi. La notte di ferragosto del 2015 venne violentata in spiaggia una ventenne di Monza in vacanza con amici. Fu arrestato e poi condannato un giovane senegalese, ritenuto responsabile di altre violenze anche nei giorni precedenti. La stessa notte una 24enne riminese fu aggredita sulla battigia da un marocchino di 39 anni (subito arrestato dalla polizia e condannato): in questo caso, pero', la giovane riusci' a scappare evitando lo stupro. Un paio di giorni dopo fu la volta di una ragazza tedesca di 19 anni, violentata sulla spiaggia di Miramare, la stessa dove e' avvenuto lo stupro di oggi, e trovata sulla battigia semincosciente. Non riusci' a fornire elementi utili ad identificare il violentatore. Tre casi nel giro di pochi giorni, dunque, che indussero la Questura a istituire una specifica task force anti-stupro. Nel luglio 2016 una senzatetto di 46 anni fu stuprata, picchiata e rapinata all'interno di una colonia abbandonata sul lungomare di Riccione: nel giro di poche ore i due marocchini ritenuti responsabili della violenza furono rintracciati e arrestati. Alla vigilia di ferragosto dello stesso anno un turista svizzero di 19 anni venne arrestato (e poi condannato) per aver violentato in spiaggia una 17enne inglese, anche lei in vacanza a San Giuliano di Rimini. Il 2 settembre un tentativo di stupro si verifico' in uno stabilimento balneare di Rimini sud: la giovane italiana vittima dell'aggressione riusci' a divincolarsi e a scappare. Fece scalpore, poi, nella primavera dell'anno scorso, il caso di una diciassettenne romagnola che, completamente ubriaca, venne violentata da un ragazzo nel bagno di una discoteca del Riminese, mentre le amiche riprendevano la scena con un telefonino poi finita su Whatsapp. Alla violenza fecero seguito gli insulti sul web, una sorta di gogna mediatica, che costrinsero la giovane a lasciare la scuole e il paese dove abitava.