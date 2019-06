Emilia-Romagna Rimini, una nube di api invade piazza Cavour: "Impazzite per il clima" Un apicoltore ha attirato la regina e le sue api in un'ora di lavoro

Rimini, invasione di migliaia di api in piazza Cavour. Il video - https://t.co/jzhhKnMmBo pic.twitter.com/tV0i0MGEIX — CorriereRomagna (@CorriereRomagna) 10 giugno 2019

Migliaia di api, almeno 40mila secondo i testimoni, hanno invaso oggi il centro storico di Rimini annidandosi assieme alla loro regina nel cestino di una bicicletta parcheggiata su una rastrelliera. La parte anteriore del mezzo era quasi completamente ricoperta di insetti.È successo in piazza Cavour, sotto le finestre del palazzo comunale e a dare l'allarme è stato proprio un assessore della giunta Gnassi. In un primo momento si è pensato di richiedere un intervento di disinfestazione poi si è optato per coinvolgere un apicoltore che, munito di arnia, ha attirato la regina e le sue api liberando il mezzo, dopo oltre un'ora di lavoro.Per l'occasione una parte della piazza è stata transennata. È stato spiegato che il freddo mese di maggio ha mandato in tilt questi insetti, scatenandoli alla ricerca di polline e finendo spesso in luoghi non usuali alla loro attività.