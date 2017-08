Dopo il brutale stupro del branco Tentata violenza in spiaggia a Rimini, arrestato un marocchino Vittima una donna di 41 anni. Il fatto è avvenuto in una zona buia alle spalle del Delfinario, ed è stato sventato dall'intervento dei carabinieri, arrivati sul posto chiamati da un amico della donna che aveva intuito che potesse trovarsi in pericolo

(Foto di archivio)

Condividi

Nuovo tentativo di violenza sessuale in spiaggia Rimini, attorno alle 4.30 di questa notte, vittima una donna di 41 anni: il fatto è avvenuto in una zona buia alle spalle del Delfinario, ed è stato sventato dall'intervento dei carabinieri, arrivati sul posto chiamati da un amico della donna che aveva intuito che potesse trovarsi in pericolo.Dopo avere avvicinato la coppia di parmigiani, un po' alticcia dopo una notte in un locale, l'uomo- un marocchino di 34 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, ma sconosciuto sul territorio di Rimini- ha strappato il cellulare alla donna, chiedendole di seguirlo in spiaggia per riconsegnarglielo. Raggiunta la battigia, ha tentato di abusare di lei. All'arrivo dei carabinieri è stato colto con i pantaloni abbassati e intento a mettere in atto la violenza. E' stato quindi arrestato con l'accusa di violenza sessuale ed estorsione.E' emerso dalle indagini che non fa parte del branco che ha compiuto il doppio stupro a Rimini nella notte tra venerdì e sabato."Un sentito ringraziamento" ai Carabinieri il cui intervento "ha consentito di sventare lo stupro". A esprimerlo, l'assessore alla Sicurezza della città romagnola, Jamil Sadegholvaad. "Desidero esprimere all'Arma dei Carabinieri - osserva in una nota - un sentito ringraziamento per il pronto intervento con cui i militari sono intervenuti questa notte a difesa di una donna inerme oggetto di violenza a sfondo sessuale. Il tempestivo intervento ha consentito di sventare lo stupro della donna". Secondo l'assessore riminese, "in un momento come questo, dove l'intera nostra comunità è profondamente turbata da atti di violenza contro le donne d'inaudita gravità, segnare con l'arresto del colpevole un colpo a questi violenti e vigliacchi non può che alleggerire, anche se solo di un poco, il peso che in queste ore ci portiamo addosso".Quindi, conclude Sadegholvaad, si tratta di "un ringraziamento che in queste ore mi sento di estendere a tutte le forze dell'ordine impegnate in una caccia, senza quartiere e senza un attimo di tregua, ai quattro delinquenti che con brutalità hanno colpito sabato notte: grazie per tutto quello che state facendo e che potrete fare".