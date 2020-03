Nessna data alternativa Coronavirus, rinviato Salone del libro di Torino Salta la 33/ma edizione. Il tema sarebbe stato 'Altre forme di vita'

E' stato rinviato il Salone del lIbro di Torino, a data da destinarsi."Il mio auspicio è che il Salone del Libro possa essere la manifestazione che segna il ritorno festoso alla normalità", commenta il direttore Nicola Lagioia."Non sappiamo ancora quale possa essere la nuova data. Lo decideremo, non appena si tornerà alla vita normale, tutti insieme, con gli editori, con i quali siamo sempre stati in stretto contatto in videoconferenza e con le istituzioni",In programma dal 14 al 18 maggio al lingotto fiere, l'evento culturale è stato rinviato a causa dell'emergenza coronavirus. Le nuove date perquello che da sempre è l'appuntamento principale per il mondo dell'editoria italiana non ci sono ancora, verranno annunciate non appena sarà possibile una valutazione degli scenari futuri.Probabilmente la trentatreesima edizione si farà in autunno. Il tema scelto, 'Altre forme di vita', vuole essere un'esortazione a dare senso alla presenza dell'uomo sul pianeta,