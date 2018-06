Da mercoledì 29 agosto Venezia, Michele Riondino sarà il 'padrino' della Mostra del Cinema E' il festival cinematografico più antico del mondo, la prima edizione nel 1932

Dopo Alessandro Borghi, la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia punta sull’attore pugliese Michele Riondino. Sarà lui a condurrr le serate di apertura e chiusura della 75a edizione mercoledì 29 agosto. Diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia, è il festival cinematografico più antico del mondo: la prima edizione si tenne infatti nel 1932.Mentre sale l’attesa di sapere chi entrerà nella Selezione ufficiale, cosa certa è che sarà attribuito il Leone d’Oro alla carriera a David Cronenberg. Il regista di film come “La mosca” e “Il pasto nudo”, pluricandidato a tutti i più importanti riconoscimenti del grande schermo, sarà al Lido per la consacrazione della sua filmografia potente e audace.L’attore guiderà la cerimonia di chiusura l’8 settembre, in occasione della quale saranno annunciati il Leoni d’oro e gli altri premi ufficiali. Riondino è noto al grande pubblico per l’enorme successo Rai del suo giovane Montalbano. L’esordio a Venezia è con “Dieci inverni”, fortunata opera prima di Valerio Mieli, dove poi torna più volte, da “Noi credevamo” a “Il giovane favoloso” di Mario Martone. Alla Mostra di Venezia dello scorso anno Riondino era presente con 'Diva!', unico interprete maschile nel lungometraggio di Patierno ispirato alla grande diva Valentina Cortese, accolto con successo in Sala Grande. Il film esce domani nelle sale italiane. E' anche protagonista del film tv 'La mossa del cavallo' tratto dal romanzo di Camilleri, che non smentisce il suo primato nel vincere la sfida dell'Auditel (oltre il 32,3%). Lo vedremo prossimamente sul grande schermo nel film di Antonello Grimaldi 'Restiamo amici'.Da 5 anni Riondino è il direttore artistico del concerto del Primo maggio nella sua Taranto.