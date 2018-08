SPORT

2018/08/18 13:54

Attesa per l'esordio di CR7 ​Riparte la Serie A, campionato a lutto per Genova Sampdoria e Genoa non giocano

Condividi Riparte oggi il campionato di serie A. Le squadre renderanno omaggio alla tragedia di Genova con il lutto al braccio ed un minuto di silenzio, mentre Sampdoria e Genoa non scenderanno in campo. Rinviate dunque Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa.



Ad aprire la stagione 2018/19 sarà la Juventus in trasferta contro il Chievo alle 18. Grande attesa per l'esordio di Cristiano Ronaldo. Alle 20,30 Lazio-Napoli.



Domani in campo alle 18 Torino-Roma, quindi alle 20,30 Bologna-Spal, Empoli-Cagliari, Parma- Udinese e Sassuolo-Inter. Chiude la prima giornata il posticipo del linedì, alle 20,30 Atalanta-Frosinone.

