Riprende la corsa del petrolio, la Juventus rialza la testa

di Fabrizio Patti Apertura negativa per le borse Europee. Milano, dove solo la metà dei titoli è scambiata, perde lo 0,13%, Londra lo 0,65%, Francoforte -0,17%, Parigi -0,40%. A Milano clima festivo, il 42% non viene scambiato. La Juventus rialza la testa dopo giorni di calo, +3,37%, Bper Banca la seconda migliore del listino principale, +1,10%, in una giornata in cui le banche hanno andamenti non univoci. Scendono i titoli legati alle materie prime. Oggi gli occhi sono ancora puntati sul petrolio, che supera i massimi toccati martedì e riporta su valori di inizio novembre. Il Brent vale ora 74,84 dollari al barile. Nella notte la banca centrale del Giappone ha confermato la politica monetaria espansiva, dato che l'obiettivo di portare l'inflazione al 2% è ancora lontano. Tokyo è salita di mezzo punto percentuale. Brusca discesa invece per Shanghai, -2,43%, anche per i timori di una riduzione degli stimoli all’economia da parte del governo. Hong Kong -0,90%. Lo spread è a 267 punti base, con rendimento al 2,65%. L'euro è debole contro il super dollaro. Ora vale 1,115 dollari. Ieri Wall Street è scesa rispetto al record toccato il giorno precedente. Ma sono arrivate trimestrali sopra le attese per Microsoft, utili per quasi 9 miliardi di dollari; e per Facebook: 2,4 miliardi di dollari l’utile nel trimestre, un dollaro per ognuno degli utenti attivi. Sotto le attese invece i risultati di Tesla.