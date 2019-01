Mercati Riprendono i negoziati sui dazi. Le Borse europee festeggiano

di Marzio Quaglino Accantonato il tonfo di Apple, le borse si concentrano sulla ripresa dei colloqui tra Cina e Stati Uniti sulla questione dei dazi.Qualche dato economico positivo in Asia e l’inflazione ferma in Europa hanno ulteriormente dato una spinta agli acquisti. Così in Europa Milano è la migliore con un progresso dell’indice Ftse Mib del 2,25%. Bene anche Londra, Francoforte e Parigi i cui progressi sono attorno al punto e mezzo percentuale.In Piazza Affari, mentre resta fermo il titolo Carige, recupera St Microelectronics (0,75%) dopo gli 11 punti percentuali persi ieri per il tonfo di Apple. In evidenza i bancari con Unicredit (+4,07%) e i petroliferi come Saipem (+4,83%).Sul mercato dei titoli di Stato dopo il balzo di ieri, lo spread scende, ma di poco. Il differenziale con i Bund tedeschi va 269 punti base per effetto della risalita del rendimento del Btp decennale al 2,87%.Continua a salire il pezzo dell’oro, acquistato come bene rifugio, ma anche utilizzato ancora massicciamente dalle banche centrali. Il metallo giallo viene trattato a 1.291 dollari l’oncia, sui massimi da sei mesi e mezzo a questa parte.Sul mercato valutario l’euro si rafforza sul dollaro con un cambio tornato a quota 1,1413.