Lite degenerata Palermo: rissa in un pub, sedicenne ferito gravemente dopo colpo al volto La Polizia cerca l'aggressore. Il ragazzo colpito al volto è stato ricoverato per un'emorragia cerebrale e fratture vicino all'occhio

di Tiziana Di Giovannandrea Durante una rissa avvenuta la scorsa notte a Palermo, in un pub di Via Candelai, un ragazzo di 16 anni è stato colpito con veemenza al volto da un coetaneo ed è stato ricoverato in gravi condizioni al reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Civico del capoluogo siciliano.Il giovane ferito ha un'emorragia cerebrale e fratture vicino all'occhio. I genitori del ragazzo percosso, subito chiamati dagli amici del figlio, lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso.La Polizia sta attivamente ricercando l'aggressore che è estraneo al gruppo.Già nello scorso dicembre, nella stessa via Candelai un giovane venne pestato a sangue all'interno di un locale, a cui fu sospesa la licenza.