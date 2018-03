Rocca di Papa, rapina farmacia e poi fugge: arrestato dopo sparatoria

Ha sparato al farmacista che aveva appena rapinato e che, al termine del colpo, si era messo al suo inseguimento. E’ successo ieri sera a Rocca di Papa, ai Castelli romani. Protagonista un 17enne incensurato di Reggio Calabria. Il minorenne poco prima delle 20 di ieri è entrato in una farmacia armato di pistola, con il volto travisato, e in pochi minuti si è fatto consegnare l'incasso di giornata, circa 600 euro. Terminato il colpo, il rapinatore si è allontanato a piedi ma il farmacista senza pensarci troppo, è uscito dal locale ed è salito sull'auto guidata da un suo amico per mettersi all'inseguimento del rapinatore.Accortosi della coppia che lo seguiva il 17enne ha esploso due colpi di pistola. Un proiettile in particolare, ha centrato l'auto sullo sportello del passeggero, ha attraversato l'abitacolo per conficcarsi sul montante del lato guidatore. Miracolosamente illesi, i due passeggeri hanno dato l'allarme.In pochi minuti sulle tracce del rapinatore si sono messi i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Frascati, insieme a quelli delle stazioni di Rocca di Papa e Grottaferrata. Una gigantesca caccia all'uomo che ha permesso di passare al setaccio le campagne circostanti e che in breve ha permesso ai militari di individuare il rapinatore nascosto tra alcuni cespugli. Il 17enne braccato si è arreso, ha gettato l'arma con ancora il colpo in canna e altri 4 proiettili nel serbatoio ed è stato arrestato.