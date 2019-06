Tennis ​Roland Garros, Federer approda ai quarti Prossimo avversario per 'King Roger' il vincente della sfida tra il greco Tsitsipas e il connazionale Wawrinka

Federer dopo la vittoria

Roger Federer è il primo giocatore a staccare il pass per i quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi.Il tennista svizzero ha battuto in tre set, in un'ora e quarantacinque minuti di gioco, l'argentino Leonardo Mayer con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3.Prossimo avversario per 'King Roger' il vincente della sfida tra il greco Tsitsipas e il connazionale Wawrinka.