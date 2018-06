È polemica sulla proposta del ministro dell'Interno Rom, Salvini: su censimento io non mollo e vado dritto. Ue, espulsioni su base etnica sono illegali Il vice portavoce capo della Commissione Europea Alexander Winterstein: "Non si può espellere dalla Ue su base etnica". Il Commissario Moscovici più cauto: "Non commento dichiarazione, vedremo le azioni"

Condividi

"Censimento" dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! Prima gli italiani e la loro sicurezza". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, sui social media.Sulle parole di Salvini di ieri sui rom, è stato scontro anche dentro il governo. ''Mi fa piacere che Salvini abbia smentito qualsiasi ipotesi di censimento, registrazione o schedatura degli immigrati perché se una cosa non è costituzionale non si può fare''. Questo quanto aveva detto il ministro dello Sviluppo e vicepremier, Luigi Di Maio."Non si può, come regola generale, espellere un cittadino europeo su base etnica. Non entro nei dettagli, ma" nell'Unione Europea "non è legale espellere su base etnica. Questo è arcichiaro". Lo ha precisato, pressato dalla stampa durante il briefing quotidiano a Bruxelles, il vice portavoce capo della Commissione Europea Alexander Winterstein, a proposito delle intenzioni dichiarate dal ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini di procedere ad un censimento dei rom presenti in Italia, al fine ultimo di espellere gli stranieri irregolari. Per il resto, Winterstein non ha commentato le affermazioni di Salvini, anche perché "quello che abbiamo visto sono degli articoli di stampa e non abbiamo commenti da offrire sui commenti altrui", ha concluso.Il Commissario Ue Moscovici ad una domanda sul censimento dei Rom ha risposto: "Potrei esprimere un sentimento personale, ma lascio stare, la tentazione è troppo forte... bisogna rispettare l'azione del governo italiano. Quindi non commento le dichiarazioni ma vedremo le azioni". In ogni caso, ha proseguito Moscovici, "il messaggio è molto chiaro. Abbiamo regole comuni, in materia di finanza pubblica ma anche in settori come lo stato di diritto. L'Italia è un paese centrale per l'Europa. Sono sicuro che rispetterà tutte le regole dell'Unione europea", ha concluso.