Uno dei due ha detto al legale di essere innocente Strupro a Roma, i due rom scelgono di non parlare I due sono accusati di violenza sessuale nei confronti di due minorenni adescate su Facebook

Hanno scelto di non parlare i due rom ventenni Mario Seferovic e Maikon Bilomante Halilovic, arrestati per il sequestro e lo stupro di due quattordicenni avvenuto lo scorso maggio a Roma. L`atto istruttorio si è svolto nel carcere di Regina Coeli davanti al gip Costantino De Robbio. L`incontro con il giudice è durato pochi minuti. I due indagati, di 21 e 20 anni, nati a Roma da famiglie di origini bosniache e domiciliati in un campo nomadi della Capitale, sono accusati di violenza sessuale di gruppo continuata e sequestro di persona continuato in concorso. Poco prima uno dei due, quello che aveva fatto da palo durante lo stupro delle due ragazzine minorenni adescate su Facebook, si era detto innocente.