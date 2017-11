Nei pressi del Policlinico Roma, trovato in un sottopasso il cadavere di una donna

Il cadavere di una donna, dell'et apparente di 40-45 anni, stato trovato stamattina in strada a Roma in un sottopasso all'altezza di piazza della Croce Rossa, nei pressi di viale Policlinico. Sul posto i poliziotti del commissariato Porta Pia, della Squadra Mobile, della polizia scientifica e personale medico del 118. Sono in corso indagini.