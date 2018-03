Sul posto i Carabinieri Roma. Cadavere nel lago a Nemi, forse di una trans scomparsa Per avere la certezza dell'identità bisognerà attendere l'esito degli esami. A notare il corpo un pescatore

Un cadavere è stato recuperato dal lago di Nemi, alle porte di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri e del nucleo investigativo di Frascati. A notare il corpo, quasi a riva, è stato un pescatore.Dalle prime verifiche del medico legale, sul posto insieme al magistrato di turno, non sembrano esserci sul cadavere segni di violenza. Il corpo però sarebbe stato per parecchio tempo in acqua quindi serviranno autopsia ed esame del dna per avere maggiori dettagli sulla morte e certezze sull'identità.Potrebbe tuttavia trattarsi di una transessuale di 32 anni scomparsa tempo fa: addosso al cadavere è stato infatti trovato un cellulare, la cui sim risulta intestata proprio alla 32enne e sul corpo ci sarebbero i segni di un tatuaggio come quello che aveva la trans sulla schiena. Per avere la certezza dell'identità, tuttavia, bisognerà attendere i successivi esami.