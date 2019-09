Roma Carabiniere ucciso. Hjorth rinuncia a Riesame, resta in carcere. Legale: su di lui elementi pesanti D'accordo con i suoi difensori, il ragazzo ha rinunciato al ricorso davanti al Riesame che avrebbe dovuto valutare questa mattina la richiesta di modifica o revoca della misura cautelare decisa dal gip a fine luglio

Rinuncia all'udienza del Riesame Gabriel Natale Hjorth, il giovane americano accusato di concorso in omicidio assieme a Finningan Lee Elder del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma il 26 luglio scorso. Natale resta, quindi, in carcere."Una decisione - spiega l'avvocato Francesco Petrelli - perché la Procura ha depositato nuovi atti al ridosso dell'udienza e il nostro assistito ne ha avuto conoscenza dalla tv. La Procura inoltre ci ha comunicato che c'è ancora attività istruttoria in corso e noi a serve tempo per analizzare con i nostri consulenti i documenti agli atti".La difesa fa riferimento anche ai risultati preliminari dell'attività del Ris che ha individuato impronte di Natale sul pannello del controsoffitto della stanza dell'albergo dove alloggiava con Elder e dove è stato nascosto il coltello utilizzato per colpire il carabiniere: "Le impronte sono state abbastanza rilevanti. Facciamo terminare l'ottimo lavoro che sta conducendo la procura" ha concluso il legale della famiglia Cerciello, l'avvocato Massimo Ferrandino.