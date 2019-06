Roma, centauro muore dopo scontro con un cavallo L'incidente questa notte sulla via Ostiense, all'altezza di Tor di Valle. L'uomo è morto sul colpo

Incidente mortale poco dopo mezzanotte di ieri in via Ostiense, a Roma, all'altezza di Tor di Valle, alla periferia della capitale, dove una moto Honda si è scontrata con un cavallo. Il centauro, un uomo di 52 anni, è morto sul colpo. La salma e' stata portata al Verano. L'animale è stato bloccato a 150 metri dall'impatto e medicato ad una zampa posteriore dal veterinario. Sul posto, oltre al 118, la polizia locale di Roma Capitale e la Polizia di Stato che indagano sull'incidente. A chiamare le forze dell'ordine, secondo quanto si apprende, alcuni automobilisti che lamentavano la presenza di cavalli in strada.