È accusato di tentato omicidio Roma, fermato il nigeriano che ha aggredito un portantino Oltre ad una donna e al barelliere aveva aggredito i carabinieri

È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio il 48enne nigeriano, fermato questo pomeriggio dai carabinieri della Compagnia Roma centro, per l'aggressione ai danni di una donna alla stazione Termini.L'uomo, che si trova ancora all'ospedale Santo Spirito, è accusato anche per aver picchiato brutalmente il barelliere, domenica scorsa, al pronto soccorso del Policlinico Umberto I e per l'aggressione ai carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese che lo stavano trasportando in auto il venerdì precedente.Nelle prossime ore sarà condotto in carcere.