Roma, incendio in appartamento a Monte Mario: un morto

Incendio nella notte in un appartamento in via Sciamamma, in zona Monte Mario a Roma. Un uomo di 36 anni, di nazionalità indiana, è morto per cause imprecisate.Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco con ausilio di autobotte e di un'autoscala. L'appartamento è stato dichiarato inagibile.