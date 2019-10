Sarà ascoltato nelle prossime ore Roma. Bus contro albero, autista indagato per lesioni Saranno analizzati i due cellulari - personale e aziendale - che il dipendente Atac aveva con sè al momento dell'impatto. Si attente intanto la perizia tecnica disposta dai pm per verificare lo stato del mezzo. Codacons: "Ora risarcimento passeggeri"

E' indagato per lesioni l'autista dell'autobus dell'Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di lesioni. A breve l'uomo verrà interrogato dagli inquirenti. Gli agenti sentiranno anche i numerosi testimoni presenti sul mezzo della linea 301 ieri mattina. Al momento non si esclude nessuna pista: dal guasto, alla distrazione legata all'utilizzo del telefono a un malore.Il cellulare personale e quello di servizio. Sono due i telefoni sequestrati all'autista del bus della linea 301 che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero all'altezza del civico 484 di via Cassia, provocando il ferimento di circa 60 persone. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni. Il conducente del mezzo sarà ascoltato nelle prossime ore dalla Polizia di Roma Capitale mentre si attende il referto sulle sue condizioni di salute. Le piste al vaglio restano quella della distrazione dovuta all'uso di un cellulare, il guasto tecnico ma anche il malore.Sarà importante anche il referto medico che servirà a capire se invece l'autista abbia accusato un malore. Si attende inoltre la perizia tecnica disposta dai pm di Roma per verificare lo stato del mezzo pubblico prima dell'incidente.Il Codacons si costituirà parte offesa nell'inchiesta della magistratura sul caso dell'autobus finito ieri contro un albero su via Cassia, ed è pronto ad attivarsi per chiedere i dovuti risarcimenti nei confronti dell'Atac."Tutti i passeggeri presenti sul bus hanno diritto a un indennizzo, indipendentemente dalle lesioni riportate - spiega il presidente Carlo Rienzi - Quanto avvenuto ha prodotto infatti una situazione di pericolo concreto per gli utenti, oltre ad uno stress evidente per i passeggeri, che legittima il diritto al risarcimento in favore dei viaggiatori. In tal senso ci mettiamo a disposizione dei cittadini coinvolti nell'episodio per avviare le dovute azioni legali nei confronti dell'azienda". "E se dall'inchiesta della Procura emergeranno irregolarità o illeciti, siamo pronti a chiedere un maxi-indennizzo ad Atac a nome di tutti gli utenti del trasporto pubblico della capitale", conclude Rienzi