Cesano Roma, molestie sessuali su tre minori: arrestato un uomo Approfittando di momenti di distrazione dei genitori avrebbe compiuto abusi su tre bambine

Condividi

Avrebbe abusato di tre bambine. Per questo i Carabinieri della stazione di Cesano hanno arrestato un cittadino cingalese vicino Roma, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.A quanto ricostruito l'uomo, che abitava nella zona frequentata dalle vittime, in diverse occasioni approfittando di momenti di distrazione dei genitori avrebbe compiuto molestie sessuali nei confronti delle tre bambine. In un caso avrebbe attirato nella sua abitazione una delle piccole con la scusa di farle vedere dei gattini appena nati. Gli investigatori hanno ricostruito nel dettaglio tutti gli episodi di molestie che l'uomo avrebbe compiuto nei confronti delle bambine.Le risultanze investigative dei arabinieri hanno consentito alla Procura di Roma di richiedere a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che stata emessa dal Gip del Tribunale di Roma. Dopo l'arresto da parte dei Carabinieri di Cesano, l'uomo stato quindi portato nel carcere di Rebibbia a disposizione dell'Autorit Giudiziaria.