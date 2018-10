Oggi vertice in Prefettura Roma, Salvini a San Lorenzo tra applausi e contestazioni Nel quartiere romano sabato notte è stata trovata morta la sedicenne Desirée

Contestazioni, cori a favore, fronti contrapposti. Si è trasformata in una gigantesca ressa la visita che il ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha effettuato in via dei Lucani, a Roma, per verificare di persona la situazione dell'edificio dove è stata uccisa la giovane Desirée e per rendere omaggio alla vittima. Salvini non è riuscito ad arrivare di fronte al cancello che chiude l'edificio dove si ì consumato il delitto e dove già da questa mattina diverse persone hanno lasciato fiori, biglietti e lumini. Di fronte si ì trovato diverse decine di attivisti dei centri sociali e dei movimenti femministi che lo hanno pesantemente contestato urlando, tra le altre cose "Sciacallo, sciacallo", "Fuori Salvini dai quartieri" e "Te ne vai o no, te ne vai sì o no?"."Il ministro Salvini non ha rinunciato alla visita nell'immobile dove ha perso la vita Desiree Mariottini: semplicemente, non poteva fare altro visto che l'edificio è sotto sequestro. Nessun cambio di programma". Lo riferiscono fonti del ViminaleA dare sostegno al ministro, invece, alcuni residenti del quartiere e alcuni esponenti della Lega. "Sei tutti noi, salvaci da questa giungla", ha detto una donna rivolgendosi a Salvini."Avrei voluto lasciare una rosa rossa se quegli imbecilli fossero stati altrove", ha detto il ministro dell'Interno. "Spero le bestie che hanno fatto questa carneficina vengano beccate nelle prossime ore".Intanto, secondo fonti del Viminale per i prossimi mesi, a Roma e provincia, sono previsti 154 poliziotti in più. Per quanto riguarda i carabinieri è stato programmato l'arrivo di 100 unità entro novembre. Questo il primo risultato dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in prefettura a Roma.