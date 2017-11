​Roma: omicidio del transessuale all'Eur, un fermo

Svolta nell'omicidio del transessuale 27enne il cui cadavere è stato ritrovato nel quartiere romano dell'Eur venerdì scorso.La polizia di Stato ha fermato un trentacinquenne con precedenti per tentato omicidio e per reati contro il patrimonio, il quale, dopo essere evaso nel pomeriggio di giovedì dagli arresti domiciliari che stava scontando presso un'abitazione di Ostia Antica, si era disfatto del braccialetto elettronico.L'uomo è stato rintracciato sul Lungotevere dei Vallati e fermato con l'accusa di evasione, rapina e omicidio.Le indagini continuano per accertare se l'arrestato abbia responsabilità anche su un secondo omicidio. La vittima, non ancora identificata, è uno straniero. Il cadavere è stato ritrovato all'interno di uno stabile abbandonato in zona Tiburtina.