Traffico pericoloso Roma, pedone travolto e ucciso da un suv in centro La vittima è un cittadino inglese di 72 anni

Condividi

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un suv in via Santa Maria in Cosmedin, piazza della Bocca della Verità, al centro di Roma. Dalle prime informazioni sembra si tratti di un inglese di 72 anni residente a Roma che stava attraversando la strada insieme con una donna. Sul posto la polizia locale."Non li ho visti. Me li sono trovati davanti all'improvviso". E' quanto avrebbe detto il conducente del suv. L'uomo di 72 anni è deceduto sul colpo mentre la donna è stata trasportata dal 118 in ospedale in codice rosso. Da una prima ricostruzione della polizia, sembra che i due pedoni stessero attraversando la corsia preferenziale di ritorno dal VillaggioColdiretti a Circo Massimo, in un punto in cui non ci sarebbero strisce, quando è arrivato il suv che avrebbe un regolare permesso per disabili per percorrerla. La vittima sarebbe stata trascinata per una decina di metri. Il conducente del suv verrà sottosto ai test per accertare l'eventuale assunzione di alcol e droga.