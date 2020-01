Roma Ragazze investite e uccise a Corso Francia, oggi interrogatorio di garanzia per Pietro Genovese Nel suo primo confronto con gli inquirenti subito dopo i fatti il ragazzo si limitò a dire di non ricordare nulla dell'impatto: "Non le ho viste" dichiarò. Domani saranno ascoltati i due giovani che erano in auto con lui la notte dell'investimento

Nel primo pomeriggio di oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al gip per Pietro Genovese, il 20enne figlio del regista Paolo ai domiciliari - dal 26 dicembre con l'accusa di duplice omicidio stradale - per aver investito e ucciso il 22 dicembre a Roma le 16enni Gaia e Camilla. Nel suo primo confronto con gli inquirenti subito dopo i fatti il ragazzo si limitò a dire di non ricordare nulla dell'impatto: "Non le ho viste, non ho visto nulla", dichiarò. Parole che se confermate, anticiperanno la versione che Genovese fornirà nelle prossime ore al giudice delle indagini preliminari Bernadette Nicotra per l’interrogatorio. Ma non è affatto scontato che risponda.Genovese comunque dovrà fare i conti con i due elementi principali dell’accusa: la questione della velocità di marcia, che sembrerebbe - in base alle testimonianze - superiore a quella prevista dal codice della strada e quella del tasso di alcol nel sangue, pari a 1,4 grammi per litro, ossia tre volte superiore a quello consentito dalla legge. Vi sono poi altri due aspetti — la positività a sostanze stupefacenti e l’arresto del Suv — destinati ad entrare nel processo sebbene fino a questo momento non siano state considerate delle aggravanti. Se è certo che nei giorni precedenti il ragazzo aveva consumato sostanze stupefacenti (cocaina, hashish) è anche vero che quando ha investito Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli l’effetto era svanito.Intanto proseguono le indagini per fare piena luce su quanto avvenne il 22 dicembre. Nella giornata di domani - venerdì 3 - verranno ascoltati anche Davide Acampora e Tommaso Edoardo Fornari Luswerg, gli amici di Pietro che si trovavano a bordo della sua vettura durante l’investimento. Fondamentale sarà capire la velocità dell'auto di Genovese e la questione del semaforo pedonale di Corso Francia che non avrebbe il giallo.Diverse testimonianze concordano sull’aspetto della velocità sostenuta con la quale il Suv attraversava il viadotto di corso Francia. Lo sostiene Orlando Townshend che, quella notte, ha assistito alla scena: "A un tratto vedevo un’auto di colore grigio che correndo a gran velocità travolgeva le due ragazze".